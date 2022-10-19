熊本県警によると、１８日午後４時５０分ごろ、菊陽町津久礼の路上で女子中学生への食品譲渡未遂が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、作業服、黒色ワンボックス車）
■実行者の言動や状況
・車の助手席から、下校途中の女子生徒にみかんを差し出し、声をかけた。
・「みかん食べない？」
■現場付近の施設
・光の森駅［ＪＲ］、三里木駅［ＪＲ］、菊陽町役場、菊陽中部小学校、菊陽西小学校など
熊本県警によると、１８日午後４時５０分ごろ、菊陽町津久礼の路上で女子中学生への食品譲渡未遂が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、作業服、黒色ワンボックス車）
■実行者の言動や状況
・車の助手席から、下校途中の女子生徒にみかんを差し出し、声をかけた。
・「みかん食べない？」
■現場付近の施設
・光の森駅［ＪＲ］、三里木駅［ＪＲ］、菊陽町役場、菊陽中部小学校、菊陽西小学校など
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