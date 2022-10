Tom Brady versucht, Spekulationen über sein Leben zu ignorieren.

Der NFL-Star wurde vor kurzem zum Zentrum der Gerüchteküche, als es hieß, dass seine Ehe mit Gisele Bündchen auf der Kippe stehe. Der Sportler ist aber fest entschlossen, dem Klatsch so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken, weil er weiß, dass nur wenige Menschen die Wahrheit kennen.

Während seiner ‚SiriusXM‘-Show ‚Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray‘ fragte Jim seinen Kumpel, wie er in der Lage sei, „das Mikroskop zu ignorieren“, unter dem sein Leben gerade stehe: „Du ignorierst einfach alles? Macht es für dich keinen Unterschied, was online und in den sozialen Medien passiert?“ Tom antwortete darauf: „Nun, ich denke, der Punkt ist, dass jeder einfach authentisch sein sollte, wer er ist. Weißt du, manche Leute gehen es auf unterschiedliche Arten und Weisen an und es muss nur für einen selbst als Teil der eigenen Persönlichkeit funktionieren.“ Der Quarterback erklärte dann seinen ‚Stil‘, wenn es um externe Spekulationen geht: „Einfach so viel wie möglich zu ignorieren und zu erkennen, dass die meisten Leute im Gespräch keine vollständige Vorstellung davon haben, was wirklich vor sich geht.“

Der 45-jährige Sportler verglich in dem Podcast außerdem den Beginn der Football-Saison damit, mit dem Militär unterwegs zu sein. Er sagte: „Ich betrachte eine Football-Saison beinahe so, als würdest du vom Militär eingezogen, und es ist wie ‚Mann, es geht wieder los.‘ Wenn es darauf ankommt, übernimmt der Wettbewerbsdrang und so sehr man diese spielerische Balance mit der Arbeitsbalance haben möchten, wird man am Ende genau das tun, was man immer getan hat, weshalb man ist, wer man ist.“