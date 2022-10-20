（兵庫）神戸市中央区中山手通２丁目付近で不審な接触　１０月２０日深夜

Published
2022/10/21 08:42 (JST)

兵庫県警によると、２０日午後１０時２５分ごろ、神戸市中央区中山手通２丁目付近の路上で成人女性への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、頭髪七三分け、白色シャツ、黒色系ズボン、マスク）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に声をかけ、腕に手をかけた。
・「飲みに行こう」

■現場付近の施設
・三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸女子大学三宮キャンパス、生田神社

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