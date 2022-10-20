兵庫県警によると、２０日午後１０時２５分ごろ、神戸市中央区中山手通２丁目付近の路上で成人女性への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、頭髪七三分け、白色シャツ、黒色系ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に声をかけ、腕に手をかけた。
・「飲みに行こう」
■現場付近の施設
・三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸女子大学三宮キャンパス、生田神社
兵庫県警によると、２０日午後１０時２５分ごろ、神戸市中央区中山手通２丁目付近の路上で成人女性への不審な接触が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、頭髪七三分け、白色シャツ、黒色系ズボン、マスク）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に声をかけ、腕に手をかけた。
・「飲みに行こう」
■現場付近の施設
・三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸女子大学三宮キャンパス、生田神社
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら