兵庫県警によると、２２日午前０時５０分ごろ、神戸市中央区琴ノ緒町４丁目付近の路上で成人女性への待ち伏せが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、紫色長袖シャツ、黒色ズボン、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性の顔をのぞき込み、待ち伏せした。
■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など
兵庫県警によると、２２日午前０時５０分ごろ、神戸市中央区琴ノ緒町４丁目付近の路上で成人女性への待ち伏せが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、紫色長袖シャツ、黒色ズボン、自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性の顔をのぞき込み、待ち伏せした。
■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市中央区役所など
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