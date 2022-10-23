（神奈川）横浜市中区尾上町で暴行　１０月１８日深夜［解決］

Published
2022/10/24 05:33 (JST)

横浜市によると、１８日午後１０時４０分ごろ、横浜市中区尾上町の駅で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代）

■実行者の言動や状況
・３０代女性に暴行を加えた。

■現場付近の施設
・★関内駅［ＪＲ・横浜市交通局］、伊勢佐木長者町駅［横浜市交通局］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、桜木町駅［ＪＲ・横浜市交通局］、横浜市役所など

■その他
・横浜市は、この男性は現行犯逮捕されたと公表した。

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