横浜市によると、１８日午後１０時４０分ごろ、横浜市中区尾上町の駅で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代）
■実行者の言動や状況
・３０代女性に暴行を加えた。
■現場付近の施設
・★関内駅［ＪＲ・横浜市交通局］、伊勢佐木長者町駅［横浜市交通局］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、桜木町駅［ＪＲ・横浜市交通局］、横浜市役所など
■その他
・横浜市は、この男性は現行犯逮捕されたと公表した。
横浜市によると、１８日午後１０時４０分ごろ、横浜市中区尾上町の駅で女性への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代）
■実行者の言動や状況
・３０代女性に暴行を加えた。
■現場付近の施設
・★関内駅［ＪＲ・横浜市交通局］、伊勢佐木長者町駅［横浜市交通局］、馬車道駅［横浜高速鉄道］、桜木町駅［ＪＲ・横浜市交通局］、横浜市役所など
■その他
・横浜市は、この男性は現行犯逮捕されたと公表した。
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