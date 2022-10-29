静岡県警によると、２８日午後６時３５分ごろ、浜松市東区植松町のバス停で中年男性による上半身露出が発生しました。（実行者の特徴：小太り、白色長袖Ｔシャツ、白色ライン入り青色ズボン、黒色ウエストポーチ）
■実行者の言動や状況
・バス待ちの女子生徒の近くで、上半身を出した。
■現場付近の施設
・蒲小学校［発生学校区］、佐藤小学校、相生小学校、浜松修学舎中学校・高校、静岡県西遠女子学園中学校・高校など
静岡県警によると、２８日午後６時３５分ごろ、浜松市東区植松町のバス停で中年男性による上半身露出が発生しました。（実行者の特徴：小太り、白色長袖Ｔシャツ、白色ライン入り青色ズボン、黒色ウエストポーチ）
■実行者の言動や状況
・バス待ちの女子生徒の近くで、上半身を出した。
■現場付近の施設
・蒲小学校［発生学校区］、佐藤小学校、相生小学校、浜松修学舎中学校・高校、静岡県西遠女子学園中学校・高校など
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