新型コロナウイルス感染者の入院状況（30日午後7時現在）

長崎県は31日、県内で新たに143人の新型コロナウイルス感染者を確認し、80代の男性1人が死亡したと発表した。感染者は増加傾向で、7日連続で前週の同一曜日を上回った。

南島原市は同日、松本政博市長（74）が感染したと発表した。出張中で7日まで都内のホテルで療養しながらリモートで公務に当たる予定。市によると、31日朝にのどの痛みがあり、病院で検査し陽性が判明。症状は軽く熱もないという。

県内の感染者143人のうち年代別は10代が42人で最多。それ以外は▽30代26人▽40代24人▽50代17人▽20代12人▽10歳未満9人。重症化リスクが高いとされる60代以上は計13人だった。公表日を基準にした31日まで7日間の感染者数は計2300人で前週（18～24日）比1.38倍となった。

佐世保市の高齢者福祉施設で入所者8人、職員1人の計9人が感染し、新たなクラスター（感染者集団）となった。