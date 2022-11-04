創刊は1978年。山口県山口市、美祢市、宇部市（一部）、防府市（一部）への新聞折り込みと各所へのラック設置で、6万4200部を週2回（水・土）無料でお届けしています。生活情報に加え、山口県政、山口市政、地域経済といった“硬派記事”も取り扱います。「日曜新聞的に、気軽に読んでほしい」との思いから、゛サンデー”と名付けました。