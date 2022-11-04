若者の”リアルな悩み”に迫る　11月6日に仏教×哲学の「すすめ」

Published
2022/11/04 18:00 (JST)

　今どきの若者はどんなことに悩んでいる？　　 　　　

　浄土真宗本願寺派山口教区門徒総代会による公開講座「仏教×哲学の『すすめ』」が、あす６日午後2時から4時まで、本願寺山口別院（山口市小郡花園町3）で開かれる。参加無料。　　　　

　講師を務めるのは、山口大学国際総合科学部教授で哲学者の小川仁志さんと、超勝寺（山口市徳地岸）住職で翻訳、執筆と幅広く活動する大來尚順さん。同大の現役大学生で、こうぞう常務取締役の安河内淳朗さんが司会を務める。

▲小川仁志さん

　　　　

▲大來尚順さん

　山口大学の学生から事前に寄せられた恋愛、交友関係、就職など、若者の”リアルな悩み”について、大來住職と小川教授が仏教と哲学それぞれの立場から考え、解決策を紹介する。時間があれば、参加者からの質問や悩みに答えることもある。　　　　

　年齢を問わず誰でも参加可能だが、事前の申し込みが必要。参加希望者は本願寺山口別院へ電話（TEL083-973-4111）、メール（tsumori@yamaguchikyoku.jp）、専用応募フォーム（https://docs.google.com/forms/d/1gJr299e_lx17Hdat-jk7v8ltQXsJIFqzmwJNxQPPYaY/viewform?edit_requested=true）のいずれかから申し込むこと。　　　　

　「世代問わず、若者の悩みについて知ることができる機会。難しく考えず、気軽に参加して」と主催する同会。

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サンデー山口 本願寺山口別院 小川仁志 大來尚順

サンデー山口

創刊は1978年。山口県山口市、美祢市、宇部市（一部）、防府市（一部）への新聞折り込みと各所へのラック設置で、6万4200部を週2回（水・土）無料でお届けしています。生活情報に加え、山口県政、山口市政、地域経済といった“硬派記事”も取り扱います。「日曜新聞的に、気軽に読んでほしい」との思いから、゛サンデー”と名付けました。

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