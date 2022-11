Karlie Kloss liebt die "Macht" von Mode und Schönheit.

Das 30-jährige Model genießt es, "Spaß" an seinem Aussehen zu haben und jeden Tag mit verschiedenen Looks zu experimentieren. "Da ich seit 15 Jahren - also die Hälfte meines Lebens - als Model arbeite, schätze ich die Macht, die Mode und Schönheit als Formen der Selbstdarstellung haben, die es einem erlauben, verschiedene Charaktere auszuprobieren und anzunehmen. Ich denke, es liegt in meiner Macht zu entscheiden, wie ich mich an diesem Tag ausdrücken möchte. Manchmal möchte ich richtig glamourös sein und manchmal sportlich. Ich habe Spaß daran”, so Kloss.

Und wenn sie mit ihrem Äußeren zufrieden ist, fühlt sich Karlie noch selbstbewusster. In einem Gespräch mit ‘Harper's Bazaar’ für die Videoserie 'Inside My Beauty Bag' sagte sie: "Wenn ich mich äußerlich gut fühle, gibt mir das die Möglichkeit, ein inneres Selbstvertrauen zu entwickeln, das ich noch beeindruckender finde. Ich denke, das ist die Stärke der Mode- und Schönheitsindustrie: Sie kann den Menschen helfen, sich selbst auszudrücken oder sich wie die beste Version ihrer selbst zu fühlen."

Karlie ist das Gesicht von Carolina Herreras Good Girl-Duft und sie gab zu, dass der Duft des Parfums für sie "intuitiv und emotional" ist. Das Model fügte hinzu: "Ich bin so stolz darauf, das Gesicht von Good Girl zu sein. Dieser Duft ist für mich aus so vielen Gründen etwas ganz Besonderes… Der Geruch von Good Girl löst so viele besondere Erinnerungen in meiner Karriere und in meinem Leben aus.”