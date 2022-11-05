北海道警によると、５日午後３時１５分ごろ、札幌市厚別区厚別中央２条５丁目の商業施設で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり七三分け、白色ストライプ柄シャツ、ベージュ色ズボン、銀縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・女性に声をかけた。
・「好きです、連絡先を教えてほしい」
■現場付近の施設
・新札幌駅［ＪＲ］、新さっぽろ駅［札幌市交通局］、札幌市厚別区役所、ひばりが丘小学校、北海道札幌東商業高校など
北海道警によると、５日午後３時１５分ごろ、札幌市厚別区厚別中央２条５丁目の商業施設で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり七三分け、白色ストライプ柄シャツ、ベージュ色ズボン、銀縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・女性に声をかけた。
・「好きです、連絡先を教えてほしい」
■現場付近の施設
・新札幌駅［ＪＲ］、新さっぽろ駅［札幌市交通局］、札幌市厚別区役所、ひばりが丘小学校、北海道札幌東商業高校など
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