（北海道）札幌市厚別区厚別中央２条５丁目で声かけ　１１月５日午後

Published
2022/11/05 20:57 (JST)

北海道警によると、５日午後３時１５分ごろ、札幌市厚別区厚別中央２条５丁目の商業施設で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり七三分け、白色ストライプ柄シャツ、ベージュ色ズボン、銀縁メガネ、マスク）

■実行者の言動や状況
・女性に声をかけた。
・「好きです、連絡先を教えてほしい」

■現場付近の施設
・新札幌駅［ＪＲ］、新さっぽろ駅［札幌市交通局］、札幌市厚別区役所、ひばりが丘小学校、北海道札幌東商業高校など

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