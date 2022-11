Barbara Schöneberger musste am Wochenende ohne ihre berühmten Kollegen auskommen.

Die Star-Moderatorin steht für die Sendung ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ eigentlich gemeinsam mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk vor der Kamera. Doch am vergangenen Wochenende war keiner der beiden Herren in der neusten Ausgabe der TV-Spielshow zu sehen. Zumindest Jauch hatte eine gute Ausrede: Der ‚Wer wird Millionär‘-Gastgeber war nämlich erneut an Corona erkrankt. Schon einmal hatte er deswegen einen Fernsehauftritt absagen müssen. „Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber immer, wenn es los geht mit ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘, schaut bei mir das Coronavirus um die Ecke“, bedauerte er in einer Videobotschaft.

Gottschalks Ausrede dagegen schien weniger glaubhaft. In einem Clip, der den Entertainer mit einem Surfboard am Strand zeigte, behauptete er: „Barbara, ich hoffe, du hast schon gemerkt, dass ich nicht da bin. Ich habe nämlich hier in Malibu einen Surf-Kurs für Fortgeschrittene belegt und heute Abend ist Schaulaufen, das will ich unbedingt gewinnen.“ Schöneberger ließ das ihrem Kollegen allerdings nicht durchgehen und zweifelte: „Als könnte Thomas' Haar nass werden.“ Glücklicherweise konnte mit Steffen Henssler und Oliver Pocher aber guter Ersatz engagiert werden.