気象庁によると、9日17:40頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県城里町で震度5強の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：11月9日17:40頃
・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経140.0度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.0(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度5強：茨城県北部
・震度4 ：茨城県南部、福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部
・震度3 ：栃木県北部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部
■震度3以上が観測された市町村
【震度5強】
・茨城県 ：城里町
【震度4】
・茨城県 ：笠間市、常陸大宮市、筑西市、坂東市
・福島県 ：白河市
・栃木県 ：宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、益子町、壬生町、高根沢町
・群馬県 ：邑楽町
【震度3】
・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、東海村、大子町、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、鹿嶋市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、八千代町、五霞町、境町
・福島県 ：棚倉町、玉川村、浅川町
・栃木県 ：足利市、佐野市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、野木町、那珂川町、日光市、矢板市、塩谷町
・群馬県 ：桐生市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町
・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、滑川町、美里町、さいたま市岩槻区、春日部市、桶川市、北本市、幸手市、宮代町
・千葉県 ：香取市、千葉市花見川区、野田市、成田市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白井市