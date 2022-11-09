気象庁によると、9日17:40頃、茨城県南部を震源とするM5.0の地震があり、茨城県城里町で震度5強の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：11月9日17:40頃

・震源地 ：茨城県南部(北緯36.2度、東経140.0度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.0(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5強：茨城県北部

・震度4 ：茨城県南部、福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部

・震度3 ：栃木県北部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

・茨城県 ：城里町

【震度4】

・茨城県 ：笠間市、常陸大宮市、筑西市、坂東市

・福島県 ：白河市

・栃木県 ：宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、益子町、壬生町、高根沢町

・群馬県 ：邑楽町

【震度3】

・茨城県 ：水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、東海村、大子町、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、鹿嶋市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、八千代町、五霞町、境町

・福島県 ：棚倉町、玉川村、浅川町

・栃木県 ：足利市、佐野市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、野木町、那珂川町、日光市、矢板市、塩谷町

・群馬県 ：桐生市、太田市、館林市、渋川市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町

・埼玉県 ：熊谷市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、滑川町、美里町、さいたま市岩槻区、春日部市、桶川市、北本市、幸手市、宮代町

・千葉県 ：香取市、千葉市花見川区、野田市、成田市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白井市