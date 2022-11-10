兵庫県警によると、１０日午後６時３０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目のビルで女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２５～３５歳）
■実行者の言動や状況
・エレベーターで、女子生徒にしつこく声をかけた。
・「キレイだね、今度カフェ行かない」
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
兵庫県警によると、１０日午後６時３０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目のビルで女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、２５～３５歳）
■実行者の言動や状況
・エレベーターで、女子生徒にしつこく声をかけた。
・「キレイだね、今度カフェ行かない」
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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