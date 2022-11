Frank Plasberg spricht über seine Zukunft nach ‚hart aber fair‘.

Der Fernsehjournalist wird am heutigen Montagabend (14. November) zum letzten Mal die beliebte Polittalksendung moderieren. Danach geht es für Plasberg in den wohlverdienten Ruhestand. Doch statt die Füße hochzulegen will sich der TV-Star in den nächsten Jahren noch so einige Träume erfüllen. Auf die Wünsche seiner Familie möchte er dabei jedoch nicht eingehen. Die haben dem 65-Jährigen nämlich vorgeschlagen, es doch mal beim RTL-Promi-Tanzformat ‚Let’s Dance‘ zu versuchen. Doch offenbar hat Plasberg keine Lust auf die harsche Kritik von Chef-Juror Joachim Llambi. „Diesen Gefallen werde ich ihnen nicht tun“, erklärt er im Interview mit ‚BILD am Sonntag‘. Der Grund: Plasberg könne „absolut gar nicht“ tanzen.

Arbeiten wolle er ab jetzt nicht mehr. „Ich habe natürlich rechtzeitig vorgesorgt, damit ich nicht auf die Rente angewiesen bin“, verrät er über seine finanziellen Verhältnisse. Schon bald steht für Frank Plasberg das erste Abenteuer im Ruhestand an. Dann wird der Moderator nämlich mit seinem Boot die Reise nach Amsterdam antreten. In den nächsten Jahren sollen noch viele weitere Bootstouren folgen. Möglicherweise landet Plasberg ja irgendwann auch mal in Spanien — wie er im Gespräch mit den Reportern preisgibt, wolle er nämlich außerdem sein „Spanisch mal richtig angehen.“