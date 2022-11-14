〔地震〕石川県珠洲市で震度4、津波の心配なし(11/14)

Published
2022/11/14 22:34 (JST)

気象庁によると、14日22:28頃、石川県能登地方を震源とするM4.2の地震があり、石川県珠洲市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：11月14日22:28頃
・震源地　　：石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.2(推定)

■震度3以上が観測された地域
・震度4　：石川県能登

■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・石川県　：珠洲市

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