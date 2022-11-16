（東京）八王子市大塚で声かけ　１１月１６日夜

Published
2022/11/17 08:18 (JST)

警視庁によると、１６日午後８時ごろ、八王子市大塚の路上で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白色作業服、マスク、キャンパスノート風、白色系軽ワゴン車）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に声をかけた。

■現場付近の施設
・松が谷駅［多摩都市モノレール］、大塚・帝京大学駅［多摩都市モノレール］、中央大学・明星大学駅［多摩都市モノレール］、鹿島小学校、松が谷小学校など

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