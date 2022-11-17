兵庫県警によると、１７日午後５時ごろ、神戸市中央区山本通１丁目付近の路上で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年女性、白色上衣）
■実行者の言動や状況
・通行中の男児に声をかけた。
・「家どこですか」
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、新神戸駅［ＪＲ・神戸市交通局］など
兵庫県警によると、１７日午後５時ごろ、神戸市中央区山本通１丁目付近の路上で男子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年女性、白色上衣）
■実行者の言動や状況
・通行中の男児に声をかけた。
・「家どこですか」
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、新神戸駅［ＪＲ・神戸市交通局］など
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