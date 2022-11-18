兵庫県警によると、１８日午後４時１５分ごろ、西宮市小松北町１丁目の商業施設で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり、小太り、青色ジャンパー、赤色チェック柄シャツ、マスク）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女性に声をかけた。
・「ちょっと恥ずかしいのですが、ジュースでも飲みませんか」
■現場付近の施設
・鳴尾北小学校、小松小学校、学文中学校、鳴尾高校、★コープ西宮東など
兵庫県警によると、１８日午後４時１５分ごろ、西宮市小松北町１丁目の商業施設で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり、小太り、青色ジャンパー、赤色チェック柄シャツ、マスク）
■実行者の言動や状況
・買い物中の女性に声をかけた。
・「ちょっと恥ずかしいのですが、ジュースでも飲みませんか」
■現場付近の施設
・鳴尾北小学校、小松小学校、学文中学校、鳴尾高校、★コープ西宮東など
© 日本不審者情報センター合同会社
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