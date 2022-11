Für Mariah Careys erfüllt sich ein Kindheitstraum, wenn sie Macys Thanksgiving Day Parade eröffnen wird.

Die 52-jährige Popsängerin, die für ihren bahnbrechenden festlichen Hit ‚All I Want for Christmas Is You‘ bekannt ist, machte die Fans in den sozialen Medien darauf aufmerksam, dass sie am Donnerstag (24. November) bei der jährlichen Parade des Kaufhauses in New York City auftreten wird. Sie schrieb auf Instagram: „Mein Kindheitstraum wird wahr! Ich werde die einzigartige Macys-Parade am Thanksgiving-Day eröffnen! Schalten Sie an Thanksgiving NBC ein.“

Außerdem wird die ‚Always Be My Baby‘-Hitmacherin – die die 11-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe mit Ex-Ehemann Nick Cannon hat – das Madison Square Garden-Konzert ‚Mariah Carey: Merry Christmas to All‘ über die Feiertage sowie vier weitere Shows aufführen und erklärte, dass sie extra dafür „Regeln“ um Weihnachten herum festlege. Sie sagte: „Wenn ich nicht auf der Bühne stehe und im Urlaubsmodus bin, gibt es Regeln, die ich festlege. Es ist mir egal, wer es ist – die Kinder, wenn ich Gäste habe, wer auch immer – niemand darf etwas anderes spielen oder sehen als eine weihnachtliche Sache. Wenn ich mitten in der Nacht aufwache und ins Wohnzimmer gehe, die Musik nicht spielt und die Lichter nicht an sind, kann ich einfach nicht damit umgehen. Ich versuche, diese Shows so magisch wie möglich zu gestalten. Oft fühlte ich mich als Kind oder sogar in früheren Teilen meiner Karriere nicht geliebt. Ich habe sicherlich nie bedingungslose Liebe gespürt, und das ist es, was ich mit meinen Fans habe: diese Verbindung. Deshalb bin ich extrem aufgeregt.“