Olivia Culpo fühlt sich unter Druck gesetzt, "so schnell wie möglich" Kinder zu bekommen.

Bei der 30-jährigen Schönheit wurde Endometriose diagnostiziert - die zu Fruchtbarkeitsproblemen führen kann - und Olivia gibt zu, dass sie sich Sorgen "um [ihren] Zeitplan" macht. Olivia, die mit dem NFL-Star Christian McCaffrey zusammen ist, sagte in der Sendung 'The Culpo Sisters': "Endometriose kann die Fruchtbarkeit auf viele verschiedene Arten beeinflussen. Es gibt so viel, was ich nicht weiß, was in der Zukunft mit dieser Krankheit passieren wird, und ich mache mir ständig Sorgen über meinen Zeitplan. Ich habe das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich Kinder haben muss.”

Olivia und Christian sind sich jedoch einig, was das Kinderkriegen angeht und das Model erkennt an, dass er sich derzeit auf seine Karriere konzentriert. Sie fügte hinzu: "Er konzentriert sich voll und ganz auf Football und das sollte er auch. Er ist 25. Er ist nicht bereit, Kinder zu bekommen. Wenn man all diese Sorgen um die Fruchtbarkeit hinzufügt, ist es definitiv sehr, sehr stressig."