関西電力によると、交野市の約14070軒で停電が発生していましたが、23日17:40現在、復旧しています。
■影響地域
交野市：約14070軒(南星台3丁目、南星台4丁目、南星台5丁目、大字傍示、大字星田、大字森、大字私市、天野が原町1丁目、天野が原町2丁目、天野が原町3丁目、天野が原町4丁目、天野が原町5丁目、妙見坂1丁目、妙見坂2丁目、妙見坂3丁目、妙見坂4丁目、妙見坂5丁目、妙見坂6丁目、妙見坂7丁目、妙見東1丁目、妙見東2丁目、妙見東3丁目、妙見東4丁目、妙見東5丁目、寺1丁目、寺2丁目、寺3丁目、寺4丁目、星田北1丁目、星田北2丁目、星田北3丁目、星田北4丁目、星田北5丁目、星田北6丁目、星田北7丁目、星田北8丁目、星田北9丁目、星田1丁目、星田2丁目、星田3丁目、星田4丁目、星田5丁目、星田7丁目、星田9丁目、梅が枝、森北1丁目、森北2丁目、森南1丁目、森南2丁目、森南3丁目、私市山手1丁目、私市山手2丁目、私市山手3丁目、私市山手4丁目、私市山手5丁目、私市1丁目、私市2丁目、私市3丁目、私市4丁目、私市5丁目、私市6丁目、私市7丁目、私市8丁目、私市9丁目、私部南2丁目、私部南3丁目、私部南4丁目、私部西1丁目、私部西2丁目、私部西3丁目、私部西4丁目、私部西5丁目、私部2丁目、私部3丁目、藤が尾1丁目など)