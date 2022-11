ラフ・シモンズ(54)が27年に渡り続いた自身の名を冠したブランドを閉じる。1995年に始まったメンズウェアブランドのラフ・シモンズの終了について21日(月)、ラフ本人がインスタグラムに発表したかたちだ。

2023年春夏コレクションは27年間の特別な旅路の締めくくりとなる。ファッションブランド、ラフ・シモンズのファイナルシーズンだ。自分たちが達成したことへの誇りは言葉に言い尽くすことができない。自分のチーム、コラボレーター、プレス、バイヤー、友人や家族、熱烈なファンや忠実なフォロワーからの信じられないようなサポートに感謝している。私たちのビジョンを、そして私を信じてくれた皆にありがとう。常に前進。ラフ」

2020年4月にはミウッチャ・プラダとパートナーシップを結び、プラダの共同クリエイティブ・ディレクターに就任したラフ、過去にはクリスチャン・ディオールやカルバン・クラインなどのブランドデザインを手がけて高いポジションにいた。ベルギーのアントワープ王立美術アカデミーでファッション部門のトップを務めていたリンダ・ロッパからの勧めで1995年に自身のレーベルを立ち上げることとなったラフ、その後2002年のコレクション「Woe Onto Those Who Spit On The Fear Generation ...The Wind Will Blow It」で世界的な名声を獲得する。

突然の同ブランド終了の知らせの数週間前には最後のコレクションをロンドンのナイトクラブ、プリントワークスで発表していたラフは当時こう話していた。「昨年ロンドンに行くことを決めた。そのエネルギーは素晴らしいからね。その国は傷ついたけど外に出ようとする動物なのだと感じた。ネガティブなものの中にポジティブがあるといったものだ。今週私はギャラリーに行きそれを再度目撃したんだ。ここでは人々が混ざり合い会話が始まる。この都市、ストリート、コミュニティは常にインスピレーションをくれる」「だから代わりにみんなを招待しようってなった。300人が列になって座るショーはしたくない。純粋な民主主義さ。階層はない。若者、人生、ダンス、共にいることが爆発するロンドン」