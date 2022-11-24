静岡県警によると、２２日午後４時１０分ごろ、静岡市駿河区曲金２丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、白色と黄色ストライプ柄Ｔシャツ、白色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「どこの小学校？」
■現場付近の施設
・春日町駅［静岡鉄道］、柚木駅［静岡鉄道］、西豊田小学校［発生学校区］、静岡視覚特別支援学校、東海道新幹線
静岡県警によると、２２日午後４時１０分ごろ、静岡市駿河区曲金２丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、白色と黄色ストライプ柄Ｔシャツ、白色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「どこの小学校？」
■現場付近の施設
・春日町駅［静岡鉄道］、柚木駅［静岡鉄道］、西豊田小学校［発生学校区］、静岡視覚特別支援学校、東海道新幹線
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