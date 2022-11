Saweetie findet, dass es zu viel „Gewalt und Respektlosigkeit“ in der männlichen Musik gibt.

Die 29-jährige Rapperin glaubt, dass Frauen derzeit die wirklich erfolgreiche Rap- und Hip-Hop-Musik betreiben, weil die Musik der Männer einfach nicht mehr zeitgemäß ist.

Auf die jüngsten gesellschaftlichen Probleme angesprochen, antwortete Saweetie: „Ich meine, LA und andere Städte zeigen nur, dass dies der Grund ist, warum Frauen Rap und Hip-Hop betreiben, weil es einfach so viel Gewalt und Respektlosigkeit in der männlichen Musik gibt.“ Saweetie glaubt, dass sich die Musikszene in den letzten fünf Jahren dramatisch verändert hat. Die ‚Best Friend‘-Hitmacherin erzählte dem ‚Bootleg Kev Podcast‘: „Erinnert ihr euch an 2016, 2017. Erinnerst du dich, als YG, Tyga, Chris Brown, Big Sean, TeeFlii die Großen waren? Es war lustig, Partymusik. Es war nicht so: ‚Ich tue dir das an, und das und das‘, weißt du? Ich habe das Gefühl, dass wir die Schwingung mit der Musik erhöhen und wieder eine gute Zeit haben müssen. Ich habe das Gefühl, dass es definitiv einen Mangel an Empathie und Liebe gibt, wirklich.“

Saweetie sagte außerdem kürzlich, dass Rappen ein gefährlicher Beruf sei, nachdem gerade erst PnB Rock und Drakeo the Ruler gestorben sind. Sie erklärte: „Ich denke, viele Leute sind nicht empfindlich gegenüber Rappern, Männern oder Frauen. Wir sind nicht nur verletzlich mit unseren Geschichten, es wird auch gefährlich wegen einiger der Umgebungen, in denen wir uns befinden. Ich hoffe nur, dass die Vibration in der Hip-Hop-Community steigt, denn es ist traurig, junge Männer so früh sterben zu sehen. Das haben sie nicht verdient.“