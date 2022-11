Danni Büchners Tochter hat große Pläne!

Die 18-jährige Jada Karabas hat durch die TV-Auftritte ihrer Mutter in der Sendung ‚Goodbye Deutschland‛ in den sozialen Netzwerken selbst eine große Anzahl von Followern um sich scharen können. Doch im Gegensatz zu einigen anderen Mitgliedern ihrer Familie will Jada nach ihrem Schulabschluss nicht ins Showgeschäft gehen. Stattdessen hat die Deutsch-Spanierin anderes vor: Jada will nämlich nach dem Abitur Jura studieren und Anwältin werden. In ihrer Familie wäre sie damit die erste, die ein Studium beginnt. Doch was hält Mama Danni von den Plänen ihrer Tochter?

„Für Mama ist es einerseits schwer zu sehen, dass ich jetzt erwachsen bin“, verrät Jada, die erst vor kurzem ihren 18. Geburtstag feierte, gegenüber BILD. Trotzdem, so erklärt die Mallorquinerin weiter, könne sie immer auf die Unterstützung des TV-Stars zählen: „Aber Mama unterstützt mich in allen Plänen. Selbst wenn der Plan ist, die Insel zu verlassen.“ In Sachen Bildung sei Danni nämlich sehr interessiert daran, dass ihr Nachwuchs sein Bestes gebe. Jada weiter: „Mama ist auch immer hinterher, dass mich nichts vom Lernen ablenkt, fragt nach jeder Arbeit und freut sich mit mir, wenn es gut gelaufen ist.“ Dem Jura-Studium in Madrid steht also nichts mehr im Wege!