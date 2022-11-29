愛知県警によると、２９日午後３時４０分ごろ、名古屋市昭和区八事富士見で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、モジャモジャひげ、茶色コート、フードかぶる）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「君、何年生？」
■現場付近の施設
・八事日赤駅［名古屋市交通局］、八事駅［名古屋市交通局］、名古屋大学東山キャンパス、名城大学天白キャンパス、中京大学名古屋キャンパス
愛知県警によると、２９日午後３時４０分ごろ、名古屋市昭和区八事富士見で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、モジャモジャひげ、茶色コート、フードかぶる）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「君、何年生？」
■現場付近の施設
・八事日赤駅［名古屋市交通局］、八事駅［名古屋市交通局］、名古屋大学東山キャンパス、名城大学天白キャンパス、中京大学名古屋キャンパス
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