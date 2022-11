Rita Ora feierte ihren 32. Geburtstag mit einem Ausflug in die französischen Alpen.

Die ‚Your Song‘-Hitmacherin, die seit Sommer 2022 mit dem FilmemacherTaika Waititi verheiratet ist, jettete Anfang des Monats in die Alpen, um den Meilenstein in einem luxuriösen Chalet zu feiern, das über ein privates Fitnessstudio und einen Swimmingpool verfügte.

Ein Insider verriet: „Die Reise war einfach atemberaubend. Viele von Ritas Freunden sind an ihren Promi-Lebensstil gewöhnt, aber sie alle sagten, dass sie Luxus noch nie so gekannt hätten.“ Rita – die am 26. November 32 Jahre alt wurde – wurde von Taika für ein paar Tage begleitet, und laut dem Nahestehenden ist sie so zufrieden, wie schon lange nicht mehr. Der Insider erzählte der Zeitung ‚The Sun‘: „Taika hatte nicht die ganze Woche Zeit, aber er flog für ein paar Tage raus. An diesem Abend hatten sie alle ein schickes Abendessen von einem privaten Koch mit Ritas eigener Tequila-Marke für die Margaritas. 2022 war ein Traum für Rita, sowohl persönlich als auch beruflich. Sie ist so zufrieden wie schon lange nicht mehr.“

Rita feierte ihren Geburtstag auch mit einem intimen Abendessen mit ihrer Familie und Freunden in ihrem Haus in London. Ihre Feierlichkeiten waren jedoch deutlich zurückhaltender als einige ihrer vorherigen Geburtstage, da Rita in den letzten Jahren einen gesundheitsbewussten Lebensstil angenommen haben soll. Der Nahestehende sagte: „Rita Ora kann immer noch härter feiern als die meisten von uns, aber in den letzten Jahren hat sie den Alkohol reduziert und es dreht sich jetzt alles um Gesundheit und Fitness. Zu ihrem Geburtstag in diesem Jahr hatte sie ein Abendessen für Familie und enge Freunde in ihrem Haus, bevor sie mit ihrer Schwester zu einem Konzert ging.“