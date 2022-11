‚Everything Everywhere All At Once‘ war der große Gewinner bei den diesjährigen Gotham Awards.

Der Comedy-Drama-Film mit Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen erhielt bei der Preisverleihung, die am Montagabend (28. November) in der Cipriani Wall Street in New York City stattfand, die Auszeichnung für den besten Spielfilm, und Ke Huy Quan gewann den Preis als herausragendenr Nebendarsteller.

Quan, der 2021 nach einer 20-jährigen Pause zur Schauspielerei zurückkehrte, sagte in seiner Dankesrede: „Wow, das ist unglaublich. Letztes Jahr um diese Zeit war alles, worauf ich gehofft hatte, nur ein Job. Und gerade, als ich dachte, dass es nicht besser werden kann, tut es das. Was für eine unglaubliche Ehre. Vielen Dank an Jamie Lee Curtis, die mir geholfen hat, mein Selbstvertrauen zu finden, als ich es am meisten brauchte. Ich fühle mich so glücklich, ein Teil dieser Familie zu sein. Oft sind es Independent-Filme, in denen Schauspieler, die sonst keine Chance hätten, ihre Möglichkeiten finden. Ich war dieser Schauspieler. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit bekam ich eine zweite Chance, und dafür verdanke ich ihnen alles.“

Außerdem gewannen Michelle Williams und Adam Sandler die Performer Tribute Awards. Sandler las eine Rede vor, die seine Töchter Sadie (16) und Sunny (14) für ihn geschrieben hatten. Er las: „Liebe gut gekleidete Würdenträger, hochgebildete Hipster und verschiedene andere Plus-Ones der Gotham Awards, danke, dass Sie unserem Vater, Herrn Adam Sandler, diesen prestigeträchtigen Lifetime, All-Time, Primetime G.O.A.T. Achievement Tribute Award verliehen haben. Während Papa heute Abend bei Ihnen ist, tun wir alles, was wir nicht tun dürfen, wenn Papa zu Hause ist, wie seine Yodels essen oder seine Spanx anprobieren oder, wir wagen es kaum zu sagen, laut über Ben Stiller-Filme zu lachen.“

Gotham Awards 2022 – Vollständige Liste der Gewinner:

Best Feature

'Everything Everywhere All at Once'

Best Documentary Feature

'All That Breathes'

Best International Feature:

'Happening'

Bingham Ray Breakthrough Director Award

Charlotte Wells for 'Aftersun'

Best Screenplay:

'Tár,' Todd Field

Outstanding Lead Performance

Danielle Deadwyler in 'Till'

Outstanding Supporting Performance

Ke Huy Quan in 'Everything Everywhere All At Once'

Breakthrough Performer:

Gracija Filipovic in 'Murina'

Breakthrough Series – Short Format (under 40 minutes)

'Mo'

Breakthrough Series – Long Format (over 40 minutes)

'Pachinko'

Outstanding Performance in a New Series

Ben Whishaw in 'This is Going to Hurt'

Breakthrough Nonfiction Series

'We Need To Talk About Cosby'

Performer Tributes: Adam Sandler, Michelle Williams

Ensemble Tribute: the cast of 'Fire Island'

Filmmaker Tribute: Gina Prince-Bythewood

Icon Tribute: Sidney Poitier

Innovator Tribute: Don Katz

Industry Tribute: Peter Kujawski and Jason Cassidy

Gotham Impact Salute: Venice Film Festival