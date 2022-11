ピンク(43)がチンパンジーが描いたアート作品に大枚をはたいた。米フロリダ州、マイアミ・ビーチのニュー・ワールド・シンフォニー・センターで開催されたチンパンジーのアーティストらによる展覧会「@rt by chimps」で販売された抽象絵画を5000ドル(約70万円)で購入したかたちだ。

ある関係者がニューヨーク・ポスト紙のページ・シックス欄に明かしたところによると、ピンクが購入したのは、鮮やかな青と白、そしてピンクが帯状に描かれている作品で、作者のチンパンジー2匹の名前を取り、「Art by Patty and Kramer」とタイトルが付けられていたという。

ピンクは、実際に展覧会に参加できないコレクターたちのための先行販売で同作品をあらかじめ選んでいたそうで、「パティとクレイマーの傑作」と絶賛、その制作過程について尋ねていたそうだ。

同展覧会のチンパンジーによる作品の売上は、フロリダ州のフォート・ピアスにある、実験施設やエンターテイメント業界から救出された動物たちが暮らす保護施設セーブ・ザ・チンプスの支援に回される。

動物の権利に関する活動家としても長く活躍するピンク、過去にはPETA(動物の倫理的扱いを求める人々の会)のキャンペーン「I'd Rather Go Naked Than Wear Fur(毛皮を着るぐらいなら裸になる)」でヌード写真を公開してもいた。

他にもピンクはアメリカの海洋テーマパーク「シーワールド」に反対するキャンペーンに参加、同施設の動物たちの飼育について批判の声を上げていた。