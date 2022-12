Die Rolling Stones veröffentlichen ein Live-Album in einem ‚Greatest Hits‘-Stil, das ihre 60-jährige Karriere feiern wird.

Die ‚(I can't Get No) Satisfaction‘-Legenden – bestehend aus Sir Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und dem verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts – haben Pläne angekündigt, das Album ‚GRRR Live!‘ zu enthüllen, das während der 50-jährigen Jubiläumstour der Gruppe im Jahr 2012 aufgenommen wurde.

Vor einem Jahrzehnt, am 15. Dezember, betrat die Band die Bühne im Prudential Center in Newark, New Jersey, für die letzte von vier Shows in New York im Rahmen der ‚50 And Counting Tour‘. Das mittlerweile ikonische Konzert – das für die kommende Veröffentlichung neu bearbeitet und neu abgemischt wurde – beinhaltete Gastauftritte von Bruce Springsteen auf ‚Tumbling Dice‘ und Lady Gaga auf ‚Gimme Shelter‘. Weitere Überraschungsstars waren The Black Keys (‚Who Do You Love?‘), Gary Clark Jr. und John Mayer (‚Going Down‘) und Mick Taylor (‚Midnight Rambler‘).

Die Show wurde 2012 auf Pay-per-View ausgestrahlt, war aber bisher nicht für Fans verfügbar. Jetzt sollen verschiedene Formate am 10. Februar 2023 herauskommen. Neben drei LP-Paketen in schwarz, weiß und rot wird es auch eine Doppel-CD-Version geben, sowie Optionen für eine Doppel-CD-Edition mit entweder einer BluRay oder DVD des Gigs. Neben der vollständigen Show werden drei Tracks der Show vom 13. Dezember – ebenfalls in Newark – als Bonus-Features auf der DVD- und Blu-Ray-Edition erhältlich sein. ‚GRRR Live!‘ von den Rolling Stones wird am 10. Februar 2023 von den Mercury Studios veröffentlicht.

GRR Live! Titelliste:

CD1

1. Get Off Of My Cloud

2. The Last Time

3. It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

4. Paint It Black

5. Gimme Shelter (with Lady Gaga)

6. Wild Horses

7. Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr)

8. Dead Flowers

9. Who Do You Love? (with The Black Keys)

10. Doom And Gloom

11. One More Shot

12. Miss You

13. Honky Tonk Women

14. Band Introductions

CD2

1. Before They Make Me Run

2. Happy

3. Midnight Rambler (with Mick Taylor)

4. Start Me Up

5. Tumbling Dice (with Bruce Springsteen)

6. Brown Sugar

7. Sympathy For the Devil

8. You Can't Always Get What You Want

9. Jumpin' Jack Flash

10. (I Can't Get No) Satisfaction