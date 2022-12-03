男子1位でフィニッシュする本渡のアンカー平方＝沖縄県今帰仁総合運動公園

九州中学校駅伝大会（男子42回、女子34回）は3日、沖縄県の今帰仁村総合運動公園周辺コース（男子6区間20キロ、女子5区間12キロ）で行われ、熊本県勢は男子の本渡が1時間3分33秒で優勝、下益城城南が19秒差で2位に入った。女子は託麻が1位と33秒差の41分17秒で4位、山鹿は41分32秒で5位だった。

男女とも各18校が出場。男子の本渡は1区を8位スタート。2区の木蜜賢太が区間1位の力走で3位に浮上。3～5区も区間上位の走りで、アンカーの平方勇多が区間賞で首位を奪った。下益城城南は2区で4位に上げて上位を維持し、6区で2位に押し上げた。

女子4位の託麻は1区の宮﨑花楓が2位と好発進。2区ではトップに立つなど安定した走りで上位を争った。山鹿は4区緒方里咲が区間1位と好走するなど5位に食い込んだ。

全国中学駅伝大会（18日、滋賀県）は、県大会優勝の男子下益城城南と女子託麻が出場する。

＝1位と県勢＝

【男子】◇総合 ①本渡（久保、木蜜、洞口、平松、蓑田、平方）1時間3分33秒②下益城城南（星野、米原、宮川、井芹、山川、坂井）1時間3分52秒

◇区間1位

▽1区（4キロ）鶴優希（宮崎・小林）12分0秒

▽2区（3キロ）木蜜賢太（本渡）9分28秒

▽3区（3キロ）荒木陸（大分・滝尾）9分2秒

▽4区（3キロ）宇藤煌基（大分・高田）10分8秒

▽5区（3キロ）宗像琢馬（福岡・湯川）9分19秒

▽6区（4キロ）平方勇多（本渡）12分32秒

【女子】◇総合 ①神村学園（鹿児島）40分44秒④託麻（宮﨑、嶋本、岩下、大田尾、木山）41分17秒⑤山鹿（杉山、仲宗根、福原、緒方里、緒方花）41分32秒

◇区間1位

▽1区（3キロ）森若菜（長崎・西諫早）9分44秒

▽2区（2キロ）中村梨央奈（福岡・浅川）6分38秒

▽3区（2キロ）瀬戸口恋空（鹿児島・神村学園）6分38秒

▽4区（2キロ）緒方里咲（山鹿）7分1秒

▽5区（3キロ）武田星莉（鹿児島・神村学園）9分55秒