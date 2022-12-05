橿原市によると、５日午後３時３０分ごろ、橿原市四条町で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、茶色の服、荷台に段ボール箱付き自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女児らに声をかけ、一旦通り過ぎたが、引き返し、さらに声をかけた。
・「自分ら何年生や」
■現場付近の施設
・畝傍駅［ＪＲ］、八木西口駅［近鉄］、橿原市役所、晩成小学校、畝傍北小学校など
橿原市によると、５日午後３時３０分ごろ、橿原市四条町で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、茶色の服、荷台に段ボール箱付き自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女児らに声をかけ、一旦通り過ぎたが、引き返し、さらに声をかけた。
・「自分ら何年生や」
■現場付近の施設
・畝傍駅［ＪＲ］、八木西口駅［近鉄］、橿原市役所、晩成小学校、畝傍北小学校など
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