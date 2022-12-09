兵庫県警によると、９日午後３時４０分ごろ、神戸市中央区布引町４丁目付近で女子学生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黒色ダウン、紺色ズボン、灰色マフラー）
■実行者の言動や状況
・女子学生をスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
兵庫県警によると、９日午後３時４０分ごろ、神戸市中央区布引町４丁目付近で女子学生への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黒色ダウン、紺色ズボン、灰色マフラー）
■実行者の言動や状況
・女子学生をスマートフォンで撮影した。
■現場付近の施設
・★三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
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