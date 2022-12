Kate Hudson bringt nächstes Jahr endlich ihr Debütalbum heraus.

Die ‚Almost Famous‘-Darstellerin schreibt schon seit ihr Jugend an eigenen Songs, die sie jetzt endlich zu einer LP zusammenstellen will. Grund dafür ist, dass die Schauspielerin nicht irgendwann bereuen will, an ihrer Musik gezweifelt zu haben. Während eines Auftritts bei der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erklärte Hudson jetzt: „Ich liebe es zu singen. Es fühlt sich komisch an, das zu sagen… naja, ich arbeite seit einem Jahr an einem Album. Während COVID gab es dieses Ding. Jedes Mal wenn man Interviews macht, fragen die Leute dich: ‚Bereust du irgendwas?‘ Und ich sagte immer ‚Ich bin in meinen Vierzigern. Noch nicht.‘ Aber während der Pandemie dachte ich mir: Was mache ich eigentlich? Ich schreibe an meiner Musik seit ich 19 bin. Und ich habe es noch nie geteilt. Ich dachte mir, dass ich das irgendwann bereuen würde.“

Die 43-Jährige fügt in der Sendung weiter an, dass sie keine Erfolgserwartungen an die Platte habe. Sie erklärt: „Ich habe keine Erwartungen. Ich will einfach nur ein Album rausbringen und das war’s.“