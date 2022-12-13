13日午後11時25分ごろ、鹿児島県の奄美地方北部で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は奄美大島近海で、震源の深さは約30キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6.0と推定される。津波の心配はない。

各地の震度は次の通り。

震度4＝請島（鹿児島）▽震度3＝奄美、奄美笠利、与路島、徳之島伊仙（鹿児島）▽震度2＝喜界島、徳之島、沖永良部島（鹿児島）など▽震度1＝悪石島（鹿児島）国頭（沖縄）など