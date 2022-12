Zoe Saldaña hat ihre Äußerungen darüber, dass sie in Film-Franchises "feststeckt", ins richtige Licht gerückt.

Die ‘Avatar: The Way of Water’-Darstellerin beklagte kürzlich, dass Rollen in 'Star Trek' und dem Marvel Cinematic Universe (MCU) sie in ihrer Kreativität einschränkten. Jetzt hat sie diese Äußerungen zurückgenommen und klargestellt, sie sei dankbar für die Möglichkeit an großen Blockbustern mitzuwirken.

Die 44-Jährige berichtete gegenüber ‘Deadline' bei der Premiere der ‘Avatar’-Fortsetzung: "Ich würde das gerne richtig stellen. Ich bin dankbar und fühle mich wie das glücklichste Mädchen in dieser Stadt, weil ich eingeladen wurde, in Filmen mit besonderen Regisseuren und einer besonderen Besetzung mitzuwirken. Und sie kamen bei den Leuten so gut an, dass wir die Chance haben, wiederzukommen und ein anderes Mal wiederzukommen. Wenn überhaupt, habe ich alle Vorteile davon geerntet, ich habe Freunde gewonnen. Ich habe immer noch Mentoren, die ich anrufe und an die ich mich anlehnen kann."

Zoe hat mit ihrem Ehemann Marco Perego die achtjährigen Zwillinge Cy und Bowie sowie den sechsjährigen Zen und gibt jedoch zu, dass es für sie nicht einfach war, ihre Franchise-Verantwortlichkeiten mit der Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. "Ich glaube, als ich eine Familie gründete, wurde es für mich sehr schwer, beide Welten aufrechtzuerhalten und auch die Neugierde zu befriedigen, andere Charaktere oder Erdlinge zu spielen", so Saldaña.