Nathalie Volk verrät, wie sie das Weihnachtsfest verbringt.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin lebt mittlerweile in New York, wo sie eine internationale Karriere als Model und Schauspielerin verfolgt. Gerade genoss sie einen gemeinsamen Liebesurlaub mit ihrem Freund Frank Otto in Miami. Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage wird Nathalie allerdings ohne ihren Schatz feiern müssen. Erst im neuen Jahr, genauer gesagt am Dreikönigstag, kann sich das Paar wieder in den Arm nehmen. Im Gegensatz zu Nathalie wohnt der Unternehmer nämlich nicht in den USA, sondern in Hamburg.

Trotzdem will die 25-Jährige kein Trübsal blasen und freut sich auf das Fest der Liebe. „Ich habe einen Weihnachtsbaum, genieße die Feiertage“, erklärt sie im Gespräch mit ‚Bild‘. Außerdem könne man schließlich nachfeiern. „Mein eigentliches Weihnachten ist am 6. Januar, an meinem Geburtstag. Den verbringe ich mit Frank", offenbart die dunkelhaarige Schönheit.

Bei ihrem Wiedersehen hat Frank eine tolle Überraschung für seine Liebste im Gepäck: Die beiden werden einen romantischen Urlaub im Schnee verbringen. Das Warten lohnt sich also…