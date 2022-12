Prinz Harrys Memoiren sollen noch mehr Details verraten als die Doku.

Wer auf Netflix bereits die Enthüllungs-Doku ‚Harry Meghan‘ geschaut hat, der kann sich Harrys Gefühlslage in etwa vorstellen: Dieser Prinz ist stinksauer. Auf seine Familie, die ihn nach eigenen Angaben mehrfach hintergangen und im Stich gelassen hat, auf die Institution des Königshauses, die wichtiger zu sein scheint als menschliche Gefühle, und nicht zuletzt auf die Presse, die ihm vor 25 Jahren erst seine Mutter nahm und schließlich auch noch seine Ehefrau zerstören wollte.

In den Aussagen der sechs Episoden der Serie wird immer deutlicher, dass Harry das System, in dem er aufgewachsen ist, mehr und mehr verachtet und dass es für ihn eine Erleichterung war, dem Königshaus den Rücken zu kehren. In seinen Memoiren soll das offenbar noch deutlicher werden als in der Serie schon. Das Buch des 38-Jährigen trägt den Titel „Spare“, was auf Deutsch so viel wie „Ersatz“ bedeutet und im Englischen das Gegenstück zum „Heir“ ist, also dem „Erben“ und Thronfolger – in Harrys Fall sein Bruder Prinz William.

Um das Buch zu bewerben, das der 38-jährige Royal nächstes Jahr veröffentlichen will, bucht er bereits jetzt fleißig Interview-Termine, in denen er noch mehr Details auspacken will. Mit Journalist Tom Bradby, der bereits 2019 eine Doku über Harry und Meghan in Südafrika drehte, ist schon ein Gespräch festgesetzt, ebenso mit Anderson Cooper von CNN, dem Harry erste Einblicke ins Buch geben wird. Auch der Sender CBS soll bereits eine Interview-Zusage haben. Deutlicher kann er es kaum machen: Prinz Harry hat offenbar endgültig die Nase voll.