（広島）三原市城町１丁目で声かけ　１２月１５日朝

Published
2022/12/22 12:28 (JST)

広島県警によると、１５日午前７時１５分ごろ、三原市城町１丁目で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、小柄、小太り、青色フリース上衣、自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、登校途中の女子生徒に声をかけた。
・「Ｗｈａｔ’ｓ　ｙｏｕｒ　ｎａｍｅ？　名前何なん？」
・「わしは〇〇（学校名）の一期生だ、挨拶しろ」
・「名前、学校、学年は何だ？」

■現場付近の施設
・★三原駅［ＪＲ］、三原市役所、三原小学校、広島大学附属三原小学校、広島大学附属三原中学校など

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