広島県警によると、１５日午前７時１５分ごろ、三原市城町１丁目で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、小柄、小太り、青色フリース上衣、自転車）

■実行者の言動や状況

・自転車に乗り、登校途中の女子生徒に声をかけた。

・「Ｗｈａｔ’ｓ ｙｏｕｒ ｎａｍｅ？ 名前何なん？」

・「わしは〇〇（学校名）の一期生だ、挨拶しろ」

・「名前、学校、学年は何だ？」

■現場付近の施設

・★三原駅［ＪＲ］、三原市役所、三原小学校、広島大学附属三原小学校、広島大学附属三原中学校など