Prinzessin Catherine macht fleißig Werbung für ihre Weihnachtsshow im britischen Fernsehen.

Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William ist dieses Jahr zum zweiten Mal an der Sondersendung ‚Royal Carols: Together at Christmas‘ (‚Royale Weihnachtslieder: Zusammen an Weihnachten‘) beteiligt. In einem neuen Trailer wirbt die Herzogin von Cambridge jetzt für das besondere TV-Format. Im Videoclip ist Kate in einem glitzernden roten Abendkleid zu sehen, während sie einen Abend „voller feierlicher Weihnachtslieder und wunderschöner Performances“ ankündigt. Die Weihnachtssendung wurde am 15. Dezember in der Londoner Westminster Abbey aufgenommen — am gleichen Tag also, an dem Prinz Harry und Herzogin Meghan den zweiten Teil ihrer heiß diskutierten Dokumentation ‚Harry und Meghan‘ auf Netflix veröffentlichten.

Auch Prinz William und die gemeinsamen Kinder George (9) und Charlotte (7) waren bei den Dreharbeiten anwesend. Das Nesthäkchen Louis (4) war derweil nicht mit von der Partie. Auch King Charles, Königin Camilla und die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice nahmen an der besonderen Messe teil. Musikalische Gäste waren unter anderem Craig David, Samantha Barks, Melanie C und Alfie Boe. Außerdem wird der Chor der Westminster Abbey in der TV-Show zu sehen sein.