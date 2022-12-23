11年連続で過去最大を更新した2023年度予算案。一般会計の総額は114兆3812億円に上る。借金である新規国債発行額は昨年より1兆円余り減るが、巨額であることは変わりない。「過去最大って、いい予算（1143）？首相はハイ（81）と言うけれど、借金ばかりでつ（2）らいです」

防衛費も過去最大だ。「ワンワン（11）とほ（4）える周辺国。日本はミ（3）サイルえいっと（8）購入、はじめ（1）て手にする反撃能力。に（2）らみは本当に利きますか」