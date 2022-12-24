新型コロナウイルス感染者の入院状況（22日午後7時現在）

長崎県は23日、県内で新たに1901人の新型コロナウイルス感染者を確認し、4人が死亡したと発表した。前週の同じ曜日を上回るのは19日連続で前週より379人増加。22日午後7時時点の病床使用率は対馬医療圏が87.9％、佐世保県北医療圏は66.9％に達している。県全体は44.6％。

死亡したのは70代男性、80代女性2人、90歳以上女性の計4人でいずれも療養中だった。新規クラスター（感染者集団）は3件発生。長崎市の民間高齢者福祉施設は関係者24人の陽性が判明。佐世保市では二つの高齢者福祉施設でそれぞれ関係者8人と11人（入所者9、職員2）が感染した。

感染者の年代別内訳は、40代が313人で最多。▽10代290人▽30代286人▽20代222人▽10歳未満221人▽70代以上219人▽50代207人▽60代143人－だった。