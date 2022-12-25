男子フリー 演技する宇野昌磨＝東和薬品ラクタブドーム

日本スケート連盟は25日、フィギュアで来年3月にさいたま市で開催する世界選手権と四大陸選手権（来年2月・米コロラドスプリングズ）の代表を発表した。

代表は次の通り。

【世界選手権】男子 宇野昌磨、山本草太、友野一希▽女子 坂本花織、三原舞依、渡辺倫果▽ペア 三浦璃来、木原龍一組▽アイスダンス 村元哉中、高橋大輔組

【四大陸選手権】男子 島田高志郎、佐藤駿、三浦佳生▽女子 渡辺、吉田陽菜、千葉百音▽ペア 三浦、木原組▽アイスダンス 村元、高橋組、小松原美里、小松原尊組