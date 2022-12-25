宇野や三浦、木原組ら代表　さいたまで世界フィギュア

Published
2022/12/25 23:22 (JST)
Updated
2022/12/25 23:37 (JST)
男子フリー　演技する宇野昌磨＝東和薬品ラクタブドーム

　日本スケート連盟は25日、フィギュアで来年3月にさいたま市で開催する世界選手権と四大陸選手権（来年2月・米コロラドスプリングズ）の代表を発表した。

　代表は次の通り。

　【世界選手権】男子　宇野昌磨、山本草太、友野一希▽女子　坂本花織、三原舞依、渡辺倫果▽ペア　三浦璃来、木原龍一組▽アイスダンス　村元哉中、高橋大輔組

　【四大陸選手権】男子　島田高志郎、佐藤駿、三浦佳生▽女子　渡辺、吉田陽菜、千葉百音▽ペア　三浦、木原組▽アイスダンス　村元、高橋組、小松原美里、小松原尊組

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