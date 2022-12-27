県側（左）に要望内容を説明する山口会長ら（右から3人目）＝県庁

長崎県町村議会議長会の山口憲一郎会長（長与町議会議長）、県離島振興市町村議会議長会の木口利光会長（五島市議会議長）らが26日、県庁を訪れ、道路予算の確保や海上高速交通の維持などを求める要望書を大石賢吾知事宛てに提出した。

町村議会議長会は、県北地域と県央・県南地域の連携強化を図るための地域高規格道路「東彼杵道路」（佐世保市－東彼東彼杵町）の整備促進など14項目。離島振興市町村議会議長会は、離島航路で老朽化するジェットフォイル更新の財政的支援など15項目を要望した。

要望書を受け取った平田研副知事は「いずれも重要な項目。市町と連携して国にも要望し、できることをしっかり対応していく」と応じた。