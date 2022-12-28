全国大会出場を決めた藤井（左）と大柿

ゴルフの第43回九州沖縄高校選手権春季大会は22、23日、大分県臼杵市の臼杵CC（男子6748ヤード、女子6174ヤード、いずれもパー72）で行われ、長崎県勢は男子の藤井太己（長崎日大）が通算9オーバーの9位タイ、大柿天嵩（同）が通算11オーバーの13位タイに入り、15枠（シード選手除く）の全国大会（来年3月29、30日・兵庫）出場権を得た。

男女とも57人が出場。それぞれ2日間、36ホールストロークプレーで競った。

女子は波佐見中出身の河野るい（大分・柳ケ浦）が通算13オーバーの17位タイで、17枠（シード選手除く）の全国切符をつかんだ。