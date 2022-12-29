（京都）京都市下京区西七条南東野町付近で痴漢　１２月２９日昼前

Published
2022/12/29 19:40 (JST)

京都府警によると、２９日午前１１時３０分ごろ、京都市下京区西七条南東野町付近の路上で女子大学生への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、白髪交じり、小柄、茶色上衣、マスク）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生に後ろから近づき、手を腰に回し、声をかけた。
・「遊ぼう」

■現場付近の施設
・梅小路京都西駅［ＪＲ］、京都貨物駅［ＪＲ］、七条小学校、七条第三小学校、梅小路小学校など

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