James Wan hat verraten, dass 'The Conjuring 4' der letzte Film der Franchise werden könnte.

Der vierte Film der Horrorreihe war im Oktober angekündigt worden, wobei David Leslie Johnson-McGoldrick erneut das Drehbuch für das Projekt schrieb, nachdem er zuvor bereits an 'The Conjuring 2' und 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It' (2021) gearbeitet hatte.

In einem Gespräch mit 'Collider' erklärte Wan: "Ja, wir sind gerade dabei, daran zu arbeiten. [...] Und so wollen wir uns einfach unsere Zeit nehmen, um sicherstellen zu können, dass wir es richtig machen, und um sicherzustellen, dass die Emotionen der Warren-Geschichten, die wir erzählen möchten, und wir uns darauf einlassen und es möglicherweise abschließen, wir wollen einfach sichergehen, dass es das Richtige ist, die richtige Geschichte, die wir erzählen." Der 45-jährige Regisseur wurde zudem danach gefragt, ob das "Abschließen" für ihn bedeuten würde, dass der kommende Film der letzte sein würde. "Wir wissen es nie. Das weiß man nie. Wir werden es sehen", erzählte der Regisseur. In dem Horrorfilm kehren Patrick Wilson und Vera Farmiga in den Rollen des Ed und der Lorraine Warren zurück.