（京都）京都市伏見区向島鷹場町付近でつきまとい　１月５日夜

Published
2023/01/06 08:28 (JST)

京都府警によると、５日午後８時３０分ごろ、京都市伏見区向島鷹場町付近の路上で女子中学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黒色ジャンパー、黒色ズボン、灰色前カゴ付き自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女子生徒らを追いかけ、怒鳴った。

■現場付近の施設
・向島藤の木小学校、向島二の丸小学校、向島中学校、宇治市立北槇島小学校、宇治市立槇島中学校など

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 京都府不審者情報 京都府防犯情報 京都府

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

京都府不審者情報