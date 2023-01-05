京都府警によると、５日午後８時３０分ごろ、京都市伏見区向島鷹場町付近の路上で女子中学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、黒色ジャンパー、黒色ズボン、灰色前カゴ付き自転車）

■実行者の言動や状況

・自転車に乗り、通行中の女子生徒らを追いかけ、怒鳴った。

■現場付近の施設

・向島藤の木小学校、向島二の丸小学校、向島中学校、宇治市立北槇島小学校、宇治市立槇島中学校など