6日午後1時44分ごろ、石川県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は同県能登地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。
各地の主な震度は次の通り。
震度4＝珠洲正院（石川）▽震度3＝輪島、珠洲、珠洲大谷、能登、能登柳田、能登松波（石川）▽震度2＝上越（新潟）高岡（富山）七尾、志賀（石川）あわら国影（福井）小川（長野）など▽震度1＝新潟、佐渡（新潟）富山、魚津（富山）金沢、加賀（石川）福井大手（福井）小谷（長野）高山奥飛騨温泉郷（岐阜）など
6日午後1時44分ごろ、石川県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は同県能登地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.6と推定される。
各地の主な震度は次の通り。
震度4＝珠洲正院（石川）▽震度3＝輪島、珠洲、珠洲大谷、能登、能登柳田、能登松波（石川）▽震度2＝上越（新潟）高岡（富山）七尾、志賀（石川）あわら国影（福井）小川（長野）など▽震度1＝新潟、佐渡（新潟）富山、魚津（富山）金沢、加賀（石川）福井大手（福井）小谷（長野）高山奥飛騨温泉郷（岐阜）など
© 一般社団法人共同通信社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら