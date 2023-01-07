新型コロナウイルス感染者の入院状況（5日午後7時現在）

長崎県は6日、県内で新たに3615人の新型コロナウイルス感染者を確認し、5人が死亡したと発表した。3500人を超えるのは2日連続。亡くなったのは70代の男性1人、80代の女性2人、90歳以上の男女各1人。

5日午後7時時点の病床使用率は県全体で51.7％。医療圏別は対馬が81.8％でレベル4相当。壱岐、県南、長崎、佐世保県北は50～60％台でレベル3相当となっている。

クラスター（感染者集団）は長崎市の3医療機関と2民間高齢者福祉施設で確認された。医療機関はそれぞれ7人（患者7）、16人（同12、医療従事者4）、15人（同12人、同3）。福祉施設はそれぞれ6人（利用者5、職員1）、11人（同7、同4）。

年代別は20代が606人で最多。▽40代540人▽30代477人▽50代462人▽10代352人▽60代350人▽10歳未満297人▽70代261人▽80代182人▽90歳以上88人－と続いた。重症化リスクが高いとされる60代以上は881人だった。

佐世保市は6日、米海軍佐世保基地で新たに11人の感染を確認したと発表した。